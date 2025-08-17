Пострадавшая в ДТП автоледи отсудила крупную сумму

Суд присудил ей компенсацию материального и морального вреда.

Решение по гражданскому делу вынес Заводской районный суд города Орла. Местная жительница подала иск к двум ответчикам: водителю грузовика МАЗ, ставшему виновником ДТП, и индивидуальному предпринимателю, которой принадлежит грузовик. Как оказалось, водитель был всего лишь ее наемным работником. Истица просила о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, и взыскании компенсации морального вреда.

Из материалов дела следует, что автомобиль МАЗ с прицепом следовал по федеральной трассе М2 «Крым» и в какой-то момент выехал на полосу встречного движения. Водитель грузовика нарушил при этом Правила дорожного движения. В результате он сначала протаранил автомобиль «Киа Сид», а затем автомобиль «Шевроле Круз». Последним управляла женщина, подавшая указанный иск. Она указала, что в результате дорожно-транспортного происшествия получила тяжелые травмы.

Она долгое время лечилась в стационаре. Ее здоровье уже никогда не вернется к прежним показателям. Женщина пояснила суду, что пережила не только физические, но и нравственные страдания. Возник вопрос и о возмещении материального вреда. Ее автомобиль оказался разбитым. Страховка была выплачена, но не покрыла всю сумму причиненного ущерба. Разницу в стоимости страхового возмещения и ущерба, оцененного экспертом, истица просила взыскать с ответчиков.

Выбирая, кто и за что должен платить, суд установил, что на дату ДТП автомобиль МАЗ принадлежал на праве собственности индивидуальному предпринимателю. Именно на владельца он возложил ответственность. Суд постановил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу пострадавшей автоледи более 760 тысяч рублей, из которых чуть более 300 тысяч составила компенсация материального вреда, 450 тысяч рублей – компенсация морального вреда. Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”