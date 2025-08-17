При закупках оборудования для больниц вновь выявлены нарушения

Обнародован очередной «пакет» отчетов о проведении внеплановых проверок.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала сразу несколько отчетов о проведении внеплановых выездных проверок бюджетных учреждений здравоохранения. Ранее ведомство уже сообщало об аналогичных контрольных мероприятиях и выявленных нарушениях. Кстати, не все больницы и поликлиники попались на нарушениях. Вот и на этот раз есть те, к кому возникли серьезные вопросы, а есть те, кто строго следовал закону.

В качестве положительного примера можно привести больницу скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко. В ее стенах была проведена внеплановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе. В частности, ревизоры из главного контрольного управления губернатора проверили закупки диагностических комплексов для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований и трансторакальной эхокардиографии. В результате контрольного мероприятия нарушения не были выявлены.

Аналогичная проверка прошла в бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области «Поликлиника № 3», для которой были закуплены универсальная система ультразвуковой визуализации и два рентгеновских аппарата для флюорографии легких. Во всех трех случаях у ревизоров возникли вопросы к формированию начальной максимальной цены контрактов. Были установлены факты нарушений ее обоснования, поскольку формировались цены на основании коммерческих предложений, несопоставимых с условиями планируемых закупок.

Аналогичные нарушения были выявлены при проверке закупок для Глазуновской центральной районной больницы универсальной системы ультразвуковой визуализации и рентгеновского аппарата для флюорографии, а также при закупке универсальной системы ультразвуковой визуализации для Кромской центральной районной больницы. По итогам проверок руководителям попавшихся на нарушениях учреждений и в департамент здравоохранения были направлены представления, а информация о выявленных нарушениях традиционно направлена в прокуратуру Орловской области.

Стоит сказать, что ранее и во многих других больницах и поликлиниках были выявлены факты необоснованного формирования начальных цен контрактов при закупках оборудования. Похоже, данная проблема становится системной.

ИА “Орелград”