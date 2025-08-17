Жительницу Ливен оштрафовали за «неправильные» наволочки

Бизнес-леди нарушила требования технических регламентов Таможенного союза.

В Орле суд постановил привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Бизнес-леди получила наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с конфискацией предметов совершения административного правонарушения. Дело рассматривал арбитражный суд Орловской области. Оно основывалось на материалах проверки, проведенной сотрудниками регионального Управления Роспотребнадзора в мае 2025 года. Они посетили с внеплановым инспекционным визитом торговую точку в городе Ливны, которая принадлежит бизнес-леди.

На центральном рынке ИП торгует различными предметами быта. Проверяющие установили, что при этом нарушаются требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности». Выразились они в том, что к реализации были допущены товары легкой промышленности без нанесения на этикетках обязательной маркировки. То есть продаваемые товары не имели данных об их наименовании, фирме-производителе, юридическом адресе изготовителя или продавца, не имели единых знаков обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Не было дат изготовления товаров, а сами они находились в продаже без товарно-сопроводительных документов и деклараций о соответствии реализуемых товаров требованиям технического регламента Таможенного союза. Судя по акту проверки, с нарушениями в реализации находились десятки наволочек, простыни, пододеяльники и полотенца в широком ассортименте, комплекты постельного белья и несколько женских платьев.

Назначая наказание ИП, суд согласился с выводами сотрудников Роспотребнадзора о том, что товары легкой промышленности продавались без документов, подтверждающих качество и безопасность для жизни и здоровья людей, то есть без деклараций соответствия или сертификации о соответствии. Кстати, бизнес-леди может сэкономить половину суммы штрафа, если оплатит его оперативно.

К слову, в первом полугодии 2025 года Управлением Роспотребнадзора по Орловской области было проведено 107 контрольных мероприятий по продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Нарушения выявлены в 98 процентах случаев. По результатам надзорных действий за полгода было арестовано 2526 единиц продукции, в том числе товары легкой промышленности. Возбуждено 185 административных дел, в суд передано 53 материала для решения вопроса о конфискации предметов правонарушения. Всем провинившимся торговцам выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

