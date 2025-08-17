В Ливнах изъяли около 20 единиц оружия

Ливенское отделение Росгвардии отчиталось о своей работе.

Как пояснили в администрации Ливен, доклад прозвучал на оперативном совещании при главе города. Его представил Андрей Еремин, начальника пункта централизованной охраны Ливенского отделения вневедомственной охраны филиала Управления Росгвардии по Орловской области». Он доложил об итогах работы отделения за первое полугодие 2025 года. Напомним, в структуру силового ведомства входят подразделения лицензионно-разрешительной работы. Спикер отметил, что важнейшим участком их деятельности является предоставление гражданам и юридическим лицам государственных услуг в сферах оборота оружия и частной охранной деятельности.

«Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы выявлено свыше 30 нарушений в городе Ливны, – доложил Андрей Еремин. – В городе Ливны изъята 21 единица оружия, добровольно сдано 18 единиц оружия, из них шесть единиц на возмездной основе. Общая сумма денежного вознаграждения, полученного жителями города Ливны, составила 45 000 рублей. На учете в Управлении Росгвардии по Орловской области в городе Ливны состоит более 3000 владельцев гражданского оружия, в пользовании которых имеется более 4000 единиц оружия».

Тем временем пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области сообщила, что за минувшую неделю сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы провели 84 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия у граждан. В результате силовики выявили два административных правонарушения, изъяли у нарушителей две единицы оружия, а также аннулировали две лицензии и разрешения на оружие.

«За семь дней росгвардейцы приняли 273 заявления по вопросам предоставления государственных услуг, рассмотрели 194 ранее поданных заявлений, выдали 162 лицензии и разрешения, – добавили в силовом ведомстве. – Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выдает гражданам и организациям разрешения на приобретение, хранение, ношение и использование гражданского и служебного оружия, а также оформляет удостоверения для частных охранников, лицензирует деятельность организаций, занимающихся продажей оружия и патронов, их хранением и предоставлением частных охранных услуг».

ИА «Орелград»