В Ливнах пустят с молотка склады у железнодорожной станции

18.8.2025 | 6:32 Новости, Экономика

На основании распоряжения правительства Орловской области от 29 июля 2025 года.

https://torgi.gov.ru/

Имущественный комплекс находится на улице Баженова – станция Ливны-1. На участке площадью  7478 кв. м (кадастровый номер 57:26:0010801:2) располагаются весовая, сторожка, четыре склада. Площадь зданий для хранения около 2452 кв. м. Все сооружения одноэтажные. Комплекс подходит для складской деятельности и обслуживания пристанционных объектов. Начальная цена – 9 372 274 рубля. Шаг аукциона – 5%. Заявки на участие в электронном аукционе начали принимать 15 августа. Торги назначены на 16 сентября.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования