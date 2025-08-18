В Ливнах пустят с молотка склады у железнодорожной станции

На основании распоряжения правительства Орловской области от 29 июля 2025 года.

Имущественный комплекс находится на улице Баженова – станция Ливны-1. На участке площадью 7478 кв. м (кадастровый номер 57:26:0010801:2) располагаются весовая, сторожка, четыре склада. Площадь зданий для хранения около 2452 кв. м. Все сооружения одноэтажные. Комплекс подходит для складской деятельности и обслуживания пристанционных объектов. Начальная цена – 9 372 274 рубля. Шаг аукциона – 5%. Заявки на участие в электронном аукционе начали принимать 15 августа. Торги назначены на 16 сентября.

ИА “Орелград”