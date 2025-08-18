Цифровой рубль протестировали в сфере недвижимости

Внедрение третьей формы денег в России переходит в активную фазу.

Первую операцию с использованием цифрового рубля провели ВТБ и ГК ПИК. Предварительно было получение разрешения от регулятора на проведение расчетов в цифровой валюте. Далее открыты специальные счета через интернет-банк. После этого покупатель подобрал объект недвижимости и оплатил бронирование в мобильном приложении с помощью QR-кода.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов подчеркнул, что преимущества цифрового рубля – повышение прозрачности расчетов, снижение транзакционных издержек. Также отметил огромный потенциал развития инновационных финансовых сервисов.

Напомним, цифровой рубль — это третья форма денег в России, выпускаемая Банком России. Он существует в виде уникального кода на специальной платформе ЦБ. Курс 1:1 к наличному и безналичному рублю. Хранится в специальном цифровом кошельке пользователя. Предполагается, что в 2026 году начнется массовое внедрение цифрового рубля, в 2028 году произойдет охват всех банков и торговых точек.

