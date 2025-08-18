«Дмитровские продукты» уличили в нарушениях

ООО неправильно оформляло ветеринарные документы.

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Нарушения выявили в рамках мониторинга системы «Меркурий».

Так, оказалось, что предприятие по переработке мяса не указывает информацию о сырье для своей продукции (или указывает её, но не полностью). Такие нарушения были допущены при размещении информации об изготовлении «колбасы ливерной из телячьей печени» и «паштета из гусиной печени с черносливом». ООО не внесло в систему информацию об основных компонентах — телячьей и гусиной печени, соответственно.

Аналогичная ситуация сложилась при производстве «колбасы варёной «Докторской»». «Дмитровские продукты» не указали факты использования коровьего молока, а также куриных яиц или яичного меланжа. Согласно ГОСТ эти ингредиенты являются обязательными для данного изделия.

Ведомство посчитало, что такое отношение к документам создаёт риски для здоровья потребителей. В итоге компании объявили предостережение.

ИА «Орелград»