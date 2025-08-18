Орловца крупно оштрафовали за призывы к терроризму

18.8.2025 | 16:31 Закон и порядок, Криминал, Новости

Также ему временно запретили администрирование сайтов.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

Новость сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Известно, что осуждённый — гражданин России и житель Орловщины, родившийся в 1997 году. Его дело рассматривал 2-й Западный окружной военный суд, а расследованием занималось Следственное подразделение орловского УФСБ.

Установлено, что орловец разместил в иностранной социальной сети публикации, где призывал к насильственным действиям в отношении представителя власти. Однако он признал вину и сотрудничал со следствием.

В итоге мужчину оштрафовали на 350 тысяч рублей. Также на два года его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и телекоммуникационных сетей (в том числе интернета).

«Приговор в законную силу не вступил», – уточнили в пресс-службе.

