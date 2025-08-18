В прокуратуре подтвердили данные об убийстве в Ливнах

18.8.2025 | 17:05 Важное, Криминал, Новости

Расследование поставлено на контроль ведомства.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

“Предварительно установлено, что тело погибшей обнаружено по месту жительства с признаками насильственной смерти”, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Также там подтвердили, что речь идёт о молодой девушке.

Напомним, ранее об этом сообщили СМИ. Предварительно известно, что погибшей было 24 года. Родители девушки находились на отдыхе. Когда она перестала отвечать на звонки, они забили тревогу.

Тело нашли в квартире в Октябрьском микрорайоне города. Погибшая была связана, на голове находился пакет. Девушка была в одежде.

