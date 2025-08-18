Губернатор пообщается с орловцами на прямой линии

Она состоится 29 августа.
Мероприятие начнётся в 14 часов. Оно будет транслироваться на телеканале «Первый областной», а также в интернете, в пабликах областного правительства (и телеканала) «Вконтакте».
Вопросы принимаются до 26 августа — до 18 часов.
Задать их Андрею Клычкову можно
- по электронной почте voprosgubernatoru adm.orel.ru,
- через мессенджеры МАХ и Телеграм (по контактному номеру 8-919-206-45-45),
- по телефону 8 (4862) 47-52-52 (по будням с 9 до 18 часов),
- на портале Госуслуг (по ссылке),
- в комментариях под официальным анонсом прямой линии в соцсетях регионального правительства.
ИА «Орелград»