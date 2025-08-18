Клычков призвал не оставлять на дорогах дырки от проб

Орловский губернатор признал, что это является существенной проблемой.

Тема обсуждалась на сегодняшнем совещании в областной администрации.

Речь идёт о следах, которые остаются после проб дорожного покрытия. Хотя они и являются относительно небольшими, но часто становятся источником неприятностей.

«Дырки оставляют по всем объектам. Все дорожники прекрасно понимают, что от этого пойдёт потом разрушение. Начиная с зимы… Тема самая простая, но она у нас постоянно. Взяли пробы — пошли дальше», – констатировал губернатор.

После этого он попросил всех ответственных чиновников отслеживать данный вопрос «по своим объектам».

ИА «Орелград»