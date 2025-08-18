Под Орлом пройдёт фестиваль «Сабуровская крепость»

18.8.2025 | 12:15 Новости, Общество

Мероприятие назначено на 6 сентября.

Фото: oreluniver.ru

Военно-патриотический фестиваль состоится уже в третий раз. Местом действия станет село Сабурово Орловского муниципального округа.

Главным организатором выступает православный центр «Вятский Посад».

Для посетителей организуют зоны исторической реконструкции, где наглядно покажут эволюцию боевого искусства от Древней Руси до наших дней. Реконструкторы восстановят события важнейших войн, в которых принимала участие Россия.

Кроме того, в программе – конное шоу, ярмарка мастеров, выставка ретро-техники. Будет обустроена и полевая кухня.

Гостей доставит на фестиваль бесплатный автобусный маршрут «ТМК «Гринн» – Сабурово – ТМК «Гринн»». Автобусы будут отправляться каждые 30 минут (с 8:30 от ТМК «Гринн» и до 23:30 от Сабурово).

Возрастное ограничение: 12+

Фото: “Вятский Посад”

ИА «Орелград»


