В Орле на улице Энгельса всё же могут обновить тротуары

Вопрос подняли в областном правительстве.

Тема обсуждалась на сегодняшнем совещании в областной администрации. Её поднял Виталий Рыбаков, депутат облсовета, глава комитета по градостроительной деятельности и транспорту.

«Асфальтировали улицу. Если был проект полноценный — должны были заасфальтировать тротуары. Но тротуаров нет», – констатировал он. По словам Рыбакова, орловцы, включая детей, вынуждены ходить по проезжей части.

Как пояснил мэр Юрий Парахин, ремонт улицы Энгельса не предусматривал приведение в порядок тротуаров.

«Мы посмотрим, есть ли там возможность проложить тротуары. Улица очень сжатая, засажена палисадниками», – рассказал градоначальник.

ИА «Орелград»