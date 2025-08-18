На Орловщине отремонтировали дорогу для школьного автобуса

Это сделали по настоянию прокуратуры.

Нарушения выявили в Новодеревеньковском районе в селе Судбище.

Местная межрайонная прокуратура установила, что на участке дороги образовались повреждения и дефекты. В то же время по ней должен был следовать школьный автобус.

Ведомство направило в суд иск к районной администрации с требованием привести дорогу в нормативное состояние. Его удовлетворили.

«В настоящее время решение суда исполнено», – указали в прокуратуре Орловской области. Таким образом, 1 сентября детей повезут в школу по «нормативной» дороге.

ИА «Орелград»