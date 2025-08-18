Орловчанка попала в колонию из-за неуплаты алиментов

18.8.2025 | 13:41 Закон и порядок, Новости

Дело рассматривал Болховский районный суд.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

На скамье подсудимых оказалась 41-летняя местная жительница. Ей предъявили обвинение в неуплате алиментов (статья 157, часть 1).

Было установлено, что женщина знала о соответствующем решении суда, а также о возбуждении исполнительного производства. Однако она игнорировала требования пристава и не принимала мер к погашению долга.

«Ранее она уже привлекалась к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов», – отметили в прокуратуре Орловской области.

В итоге орловчанка получила реальный срок лишения свободы. Её отправили в колонию общего режима на один год.

