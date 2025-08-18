ОГУ поддержал продвижение российских войск

Вуз направил в зону СВО пять тонн полимерного материала.

Орловский государственный университет имени Тургенева сформировал новый гуманитарный груз вместе со своими партнёрами.

Как рассказали в пресс-службе вуза, его послали на луганское направление. Отправка произошла сегодня. Полимеры доставят на СВО на грузовом автомобиле.

Груз составили, в том числе, линолеум и плёнка.

«Данные материалы с высокой водонепроницаемостью были направлены для обустройства мест расположения в связи с активным продвижением наших войск вперёд», – пояснил исполняющий обязанности ректора Орловского государственного университета Павел Меркулов.

ИА «Орелград»