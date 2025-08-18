На Орловщине сбор налогов вырос на фоне сокращения долгов

Областная налоговая служба озвучила итоги своей деятельности.

Итоги работы за первое полугодие 2025 года были озвучены на рабочем совещании, которое прошло в стенах Управления ФНС России по Орловской области. Как пояснили в пресс-службе ведомства, руководитель управления Ирина Емельянова поставила перед коллективом такие задачи, как обеспечение положительной динамики поступления налогов в бюджеты всех уровней, снижение задолженности и повышение эффективности контрольно-аналитической работы.

Кроме того, глава УФНС призвала подчиненных уделять повышенное внимание к новым налогам, специальным налоговым режимам и отраслевым проектам налоговой службы. Кстати, за первое полугодие 2025 года сумма поступлений по результатам контрольной и контрольно-аналитической работы налоговых органов Орловской области в отношении плательщиков, применяющих спецрежимы, превысила 67 миллионов рублей, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 16,4 миллиона рублей.

Участники совещания также дали прогноз на третий квартал текущего года. Согласно ему по итогам 9 месяцев будет обеспечена положительная динамика поступлений в бюджеты всех уровней в сравнении с прошлым годом. Об этом, в частности, сообщила начальник аналитического отдела УФНС Наталья Сучкова. Она же рассказала о положительной динамике, уже сложившейся в этом году.

«По итогам января-июня в консолидированный бюджет РФ собрано более 29 миллиарда рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей увеличился на 6,4 процента. При этом поступления в федеральный бюджет составили более 9,3 миллиарда рублей, или на 17,7 процента выше, чем в 2024 году. В территориальный бюджет мобилизовано порядка 20 миллиардов рублей с превышением на 343 миллиона рублей к поступлениям января-июня 2024 года», – доложила Наталья Сучкова.

Начальник отдела урегулирования задолженности физических лиц Надежда Смородинова в своем выступлении отметила высокую эффективность работы с задолженностью физических лиц, то есть простых граждан. По ее данным, по состоянию на 1 июля 2025 года сумма задолженности по имущественным налогам физических лиц по сравнению с прошлым годом сократилась на 26,6 миллиона рублей. Правда, она все еще остается довольно высокой и составляет 274,4 миллиона рублей.

В то же время исполняющая обязанности начальника отдела проектного управления долгом Ольга Гришина подчеркнула, что в Орловской области получила продолжение тенденция на сокращение общего количества должников. Так, по ее словам, за первое полугодие 2025 года их число сократилось на 18,9 процента, а их совокупная задолженность снизилась на 391 миллион рублей, или на 8,5 процента.

ИА “Орелград”