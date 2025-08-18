Охоту на пушного зверя разрешили на Орловщине

Сроки проведения охоты утвердили областные власти.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области объявил о сроках проведения охоты на пушных животных. Так, охота на зайца-русака, лисицу и енотовидную собаку будет разрешена в период с 15 сентября 2025 года по 28 февраля 2026 года; охота на хоря лесного, куницу, норку американскую и белку – с 15 октября 2025 года по 28 февраля 2026 года; охота на бобра – с 1 октября 2025 года по 28 февраля 2026 года. Сроки утверждены в соответствии с приказом Минприроды РФ «Об утверждении Правил охоты» и указом губернатора «Об определении видов разрешенной охоты и ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории Орловской области».

Прием заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья Орловской области с 20 августа 2025 года будет проводиться в региональном управлении экологического надзора и природопользования. Подать заявление на выдачу разрешения можно в многофунциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, но получить разрешение можно только в вышеуказанном управлении.

Также можно подать заявление на выдачу разрешений через Единый портал государственных услуг с получением разрешения почтовым отправлением, либо в управлении. Для получения разрешения необходимо наличие охотничьего билета единого федерального образца и квитанции об оплате государственной пошлины в размере 650 рублей. Разрешение можно получить по доверенности, типовая форма которой опубликована на официальном портале Орловской области.

Охотничьи угодья Орловской области расположены во всех административных районах региона, их общая площадь составляет 1924,85 тысячи га. Для определения запасов численности охотничьих ресурсов в угодьях ежегодно проводится целый комплекс учетных работ, в том числе зимний маршрутный учет, учет охотничьих ресурсов методом шумового прогона, учет методом анкетирования, учет енотовидной собаки, барсука и сурка-байбака на норах, учет околоводных пушных животных (бобр, ондатра, норка, выдра) и др.

К охотничьим ресурсам, обитающим на территории Орловской области, относятся: лось, благородный олень, пятнистый олень, европейская косуля, кабан, рысь, волк, лисица, енотовидная собака, барсук, лесная и каменная куницы, белка обыкновенная, ласка, горностай, лесной хорь, американская норка, речной бобр, ондатра, заяц-русак, заяц-беляк, крот, ондатра, водяная полёвка, тетерев, различные виды гусей и уток, лысуха, коростель, чибис, улиты, перепел, бекас, вальдшнеп, серая куропатка, вяхирь и другая пернатая дичь.

ИА “Орелград”