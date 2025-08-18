В Ливнах группы задержания совершили свыше 250 выездов

В результате силовиками было пресечено более 20 правонарушений.

В настоящее время под охраной Ливенского отделения вневедомственной охраны находятся более 400 объектов различных форм собственности. С начала текущего года группы задержания совершили свыше 250 выездов по заявкам органов МВД, в результате которых было пресечено более 20 правонарушений. Такие данные озвучила пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области. Под охраной сотрудников вневедомственной охраны в целом по региону находятся более 4000 объектов и мест проживания граждан.

Согласно озвученным данным ежесуточно для дежурства на улицах и в других общественных местах Ливен выделяются 68 сотрудников в составе 34 групп задержания, работают они на 17 маршрутах. Всего за совершение различных правонарушений в органы внутренних дел они доставили 42 гражданина. Непосредственно на месте совершения правонарушений сотрудникам органов внутренних дел было передано пять задержанных граждан, возбуждено пять уголовных дел и составлено 63 протокола об административных правонарушениях.

Ранее отчетный доклад прозвучал на рабочем совещании в администрации города Ливны. Как сообщала пресс-служба мэрии, с ним выступил представитель Ливенского отделения вневедомственной охраны Андрей Еремин. «Докладчик подчеркнул, что основной задачей вневедомственной охраны остается безопасность объектов и имущества граждан. Это является наиболее надежным способом защиты собственности», – подчеркнули в Управлении Росгвардии по Орловской области.

В этом году на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) Ливенской вневедомственной охраны поступило 3737 сигналов «тревога» с охраняемых объектов. Силовики совершили более 550 выездов на охраняемые объекты, квартиры и места хранения имущества граждан по сигналу «Тревога». При этом за совершение правонарушений в органы внутренних дел в первом полугодии 2025 года было доставлено 72 гражданина, а по итогам июля их количество выросло до 90 человек.

ИА “Орелград”