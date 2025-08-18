На Орловщине возбудили дело по смертельному ЧП на производстве

18.8.2025 | 12:50 Новости, Происшествия

Погибла женщина.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Делом занимается орловское управление Следственного комитета России.

Оно возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (109 УК, часть 2). Подозреваемый — 61-летний житель Кромского района.

ЧП случилось на складе. Как рассказали в ведомстве, по текущей версии мужчина, загружая зерно в грузовик, допустил неосторожность и совершил наезд на свою коллегу. Женщина находилась позади транспортного средства.

Орловчанка получила телесные повреждения и скончалась прямо на месте чрезвычайного происшествия.

В настоящее время в рамках следствия проводятся необходимые действия. Назначено несколько экспертиз.

