Ступеньки к мценскому ЗАГСу отремонтировали

18.8.2025 | 13:03 ЖКХ, Новости

Ранее их состояние высмеяли на федеральном телеканале.

Фото: Управление ЗАГС Орловской области

Это произошло ещё в 2021 году. После этого был анонсирован ремонт, но затем всё остановилось.

Теперь ступеньки всё же отремонтировали, причём «собственными силами», о чём сообщили в Управлении ЗАГС Орловской области.

Соответствующие фотографии появились в официальных соцсетях учреждения.

Речь идёт о здании во во Мценске на улице Машиностроителей, 18/1. Межрайонный отдел №3 Управления ЗАГС Орловской области располагается на втором этаже этого строения.

Фото: Управление ЗАГС Орловской области

ИА «Орелград»


