На Орловщине выявили долги по зарплате на 15 миллионов рублей

После вмешательства компетентных органов долги были погашены.

Как сообщил руководитель Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Орловской и Брянской областях Сергей Авдеев, в рамках реализации полномочий по предупреждающим мерам в сфере трудового законодательства в организациях и у индивидуальных предпринимателей в этом году было проведено 10 профилактических визитов. По их итогам выдано 417 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований трудового законодательства.

«В результате проведенной работы в течение 2025 года была выявлена и погашена задолженность по заработной плате у девяти работодателей на общую сумму 15,414 миллиона рублей перед 642 работниками, – цитирует Сергея Авдеева ведомственная пресс-служба. – Гострудинспекцией в 2025 года за нарушение порядка и сроков выплаты заработной платы было вынесено 39 постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа на общую сумму 469 тысяч рублей».

В инспекции уточнили, что в отношении юридических лиц в этом году вынесено девять таких постановлений на общую сумму 199 тысяч рублей, а в отношении индивидуальных предпринимателей вынесено четыре постановления на общую сумму 16 тысяч рублей. Больше всего – 26 постановлений – вынесено в отношении должностных лиц, которых оштрафовали на общую сумму 254 тысячи рублей.

Ранее прокуратура Болховского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в МБОУ «Гимназия города Болхова» и выявила нарушения. Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, на работу в гимназию со сменным графиком были приняты четыре человека. Как оказалось, заработную плату за работу в ночную смену им начисляли неправильно, и поэтому гимназия недоплатила им около 95 тысяч рублей.

«По указанному факту прокуратура внесла директору гимназии представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Работникам выплачена положенная заработная плата и компенсация за несвоевременную выплату. Виновное в допущенных нарушениях должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – подчеркнули в пресс-службе прокуратуры региона.

ИА “Орелград”