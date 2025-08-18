В школы поступили рекомендации по обучению первоклассников

В адаптационный период категорически нельзя формально форсировать темп детской деятельности.

В Орловскую область поступили методические рекомендации по организации процесса обучения в первом классе в адаптационный период (сентябрь-октябрь). Они были разработаны Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева». По регионам их разослало Министерство просвещения Российской Федерации, а в орловские школы их разослал региональный департамент образования.

Помимо самой методички департамент разослал информационное письмо со своими разъяснениями. Так, в новой методичке раскрыты общие требования к организации процесса обучения в первом классе в адаптационный период с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Основные рекомендации таковы: в адаптационный период категорически нельзя формально форсировать темп детской деятельности. Увеличение скорости чтения, письма, решения упражнений на действия с числами должно идти очень постепенно, без «насилия» над ребенком.

Методичка предлагает ступенчатый режим обучения: в сентябре-октябре – по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по четыре урока в день по 35 минут каждый. Расписание уроков должно составляться с учетом дневной и недельной умственной работоспособности школьников и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. Для предупреждения переутомления в течение недели первоклашки должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.

«Во время динамической паузы рекомендуется проводить игры средней подвижности, – следует из рекомендаций. – Если погода не позволяет быть на улице, то нужно создать для двигательной активности условия в помещении. Вместо одной большой перемены допускается после второго и третьего уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров) с целью создания благоприятных условий для снятия утомляемости и укрепления здоровья обучающихся».

Обращают внимание разработчики и на особенности контрольно-оценочной деятельности. Результаты работы первоклассников рекомендуется оценивать только словесно. Особое место в адаптационный период должны занимать дидактические и ролевые игры, которые проводятся с четким сохранением структуры игровой деятельности. Методичкой допускается и сокращение часов некоторых учебных предметов. Согласно ей в первую очередь уменьшаются часы учебных предметов, которые имеют максимальное количество баллов по шкале трудности.

Например, математики – на 1 час, русского языка – на 1 час, литературного чтения – на 0,5-1 час; проведение «Окружающего мира» – 1 раз в неделю, второй урок компенсируют другими формами: прогулками, наблюдениями, экскурсиями и т.д. Допускается сокращение часов музыки и изобразительного искусства – на 0,5 часа. Их можно выделить одним уроком или чередовать предметы: первая неделя – музыка, вторая – ИЗО. Проведение уроков труда (технологии) рекомендовано один раз в две недели. В целом методичка насчитывает 18 печатных листов.

ИА “Орелград”