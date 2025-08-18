Юных орловцев обучили рубить шашкой

Необычный мастер-класс получили воспитанники детского санатория «Орловчанка».

Выездные мероприятия для юных орловцев организовал Орловский областной центр народного творчества. Их провели специалисты отдела казачьей культуры совместно с инициативной группой казаков Орловского отдельского казачьего общества ВКО ЦКВ «Казачий стан». Целью акции являлась популяризация традиционного казачьего воинского искусства и культуры казачества. Программа включала в себя как показательные выступления, так и необычные мастер-классы.

«Ключевым моментом мероприятия стали обучающие занятия по воинским традициям, давшие возможность участникам погрузиться в мир казачества под названием перформанс «Один день в станице Приокской», – сообщили в Орловском областном центре народного творчества. – Рубка шашкой – акцент делался на оттачивание точности и силы удара. Под бдительным наблюдением первого заместителя атамана Ратникова и члена орловского отделения Федерации рубки шашкой «Казарла» Степанова, с соблюдением всех мер предосторожности, молодые люди учились правильно держать шашку, отрабатывали замах и траекторию удара».

Кроме того, воспитанникам детского санатория подъесаулы Зубов и Захаров дали мастер-класс по стрельбе из лука, после чего юные орловцы получили уроки фланкировки (вращение шашки) и прошли шермиции – традиционные казачьи игры и забавы. Как говорят в центре, молодые люди с увлечением соревновались в ловкости, защищали свои головные уборы и пытались завладеть чужими, «боролись» на бревне, сбивали противника нагайкой, сидя на «коне», метали копья в кольца и участвовали во множестве других состязаний.

«Вероника Подгорная, руководитель межнационального ансамбля танца «Дикий Кавказ», наглядно объяснила и показала базовые приемы и основные элементы этого искусства, обеспечив безопасную практику, – добавили в Центре народного творчества. – В завершение состоялась «Казачья вечорка» – интерактивная площадка, воссоздающая атмосферу вечернего отдыха казаков. Все участники с удовольствием пели казачьи песни, участвовали в общих играх и забавах, завершив погружение в культуру на позитивной и дружеской ноте».

ИА “Орелград”