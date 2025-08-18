В Орле ограничили горячее водоснабжение

18.8.2025 | 16:10 ЖКХ, Новости

Неудобства коснутся некоторых жителей Железнодорожного района.

Фото: vk.com/oreladm

Причиной являются работы по реконструкции тепловых сетей, которые «РИР Энерго» проводит на 2-й Курской.

Теплоэнергетикам предстоит заменить 110 метров изношенного трубопровода. Их заменят на новые трубы в износостойкой пенополиуретановой изоляции.

Задача — выровнять теплосеть и установить новый канал. «В связи со сложностью этих работ мы вынуждены ограничить горячее водоснабжение до 13 сентября по некоторым адресам», – рассказали в «РИР Энерго».

Ограничения коснутся следующих адресов:

  • 1-я Курская, 54, 72;
  • 2-я Курская, 32, 34, 52, 54, 56, 61, 63, 47;
  • 3-я Курская, 35, 52, 53;
  • 4-я Курская, 31;
  • 5 Августа, 19, 48, 50, 25;
  • Русанова, 52;
  • переулок Речной, 48, 50, 38-А.

