В Орле ограничили горячее водоснабжение

Неудобства коснутся некоторых жителей Железнодорожного района.

Причиной являются работы по реконструкции тепловых сетей, которые «РИР Энерго» проводит на 2-й Курской.

Теплоэнергетикам предстоит заменить 110 метров изношенного трубопровода. Их заменят на новые трубы в износостойкой пенополиуретановой изоляции.

Задача — выровнять теплосеть и установить новый канал. «В связи со сложностью этих работ мы вынуждены ограничить горячее водоснабжение до 13 сентября по некоторым адресам», – рассказали в «РИР Энерго».

Ограничения коснутся следующих адресов:

1-я Курская, 54, 72;

2-я Курская, 32, 34, 52, 54, 56, 61, 63, 47;

3-я Курская, 35, 52, 53;

4-я Курская, 31;

5 Августа, 19, 48, 50, 25;

Русанова, 52;

переулок Речной, 48, 50, 38-А.

ИА «Орелград»