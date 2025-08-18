В Орловской области рабочая сила сократилась на 4000 человек

На этом фоне немного выросло количество скрытых безработных.

Орелстат озвучил итоги выборочного обследования рабочей силы за апрель-июнь 2025 года. Она составила 337,2 тысячи человек. Напомним, что в составе рабочей силы статистики учитывают население региона в возрасте 15 лет и старше. Для сравнения, по данным наблюдения за февраль-апрель 2025 года численность рабочей силы составляла 341,7 тысячи человек, то есть она сократилась на 4,5 тысячи человек. Количество орловцев, занятых экономической деятельностью, сократилось с 337,3 тысячи человек до 332,4 тысячи человек.

Количество безработных выросло с 4,4 тысячи человек до 4,8 тысячи человек. Речь идет о так называемой скрытой безработице. В данном случае статистика применяет методологию Международной организации труда. А согласно ей безработные – это люди, которые не имели работы или доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. Официальное количество безработных, состоящих на учете в органах занятости населения, в Орловской области составляет всего 1000 человек.

Тем временем Орелстат объявил о проведении с 17 по 25 августа 2025 года очередного выборочного обследования рабочей силы. Цель заключается в получении информации о ее численности и составе, о занятых и безработных, о тех орловцах, которые не входят в состав рабочей силы, об участии населения региона в различных формах трудовой деятельности, а также о недоиспользовании рабочей силы.

Всего в области планируется опросить 848 респондентов, в том числе 454 городских жителя и 394 сельских жителя. Статистики гарантируют конфиденциальность полученных в ходе опроса сведений. Интервьюеры Орелстата пройдут по домам в городах Орел, Мценск и Ливны, а также в нескольких муниципальных районах. Напомним, перед проведением опроса интервьюер обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта.

ИА “Орелград”