Площадки для сбора мусора в Черногрязке оказались небезопасными

Суд обязал администрацию привести в соответствие контейнерные площадки.

Болховский районный суд рассмотрел дело о возложении обязанности на администрацию Болховского района привести в соответствие с нормативными требованиями контейнерные площадки в деревне Черногрязка Однолуцкого сельского поселения. Как пояснили в пресс-службе суда, иск подала прокуратура района, которая предварительно провела проверку исполнения требований федерального законодательства в области обращения с отходами производства и потребления на территории Черногрязки.

Было установлено, что ранее в этом году администрация Болховского района утвердила реестр мест контейнерных и бункерных площадок, расположенных на территории района. В него были включены и три площадки, расположенные на улицах Солнечной, Школьной и Болховской в деревне Черногрязка. То есть там официально предусмотрено размещение контейнерных площадок с бетонным покрытием, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов жителей данных улиц.

Однако прокуратура в ходе проверки выявила нарушения раздела 2 пункта 3 «СанПиН 2.1.3684-21». Санитарные нормы и правила гласят, что контейнерные площадки должны иметь трехстороннее ограждение для того, чтобы мусор не улетал из контейнеров и не распространялся по прилегающей территории. Кроме того, контейнерные площадки должны иметь твердое, асфальтовое или бетонное, покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод.

Однако в данном случае оказалось, что указанным требованиям контейнерные площадки в Черногрязке не соответствуют. И это означает, что они представляют собой потенциальную угрозу для здоровья граждан и нарушают право граждан на благоприятную окружающую среду. Прокуратура и суд также установили, что собственником мест накопления твердых коммунальных отходов является администрация Болховского района.

Прокурор просил обязать чиновников установить трехстороннее ограждение и твердое бетонное покрытие на указанных контейнерных площадках. Изучив материалы дела, суд принял решение об удовлетворении требований истца. Впрочем, решения по каждой из трех площадок еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Орловский областной суд, резюмирует пресс-служба Болховского районного суда.

ИА “Орелград”