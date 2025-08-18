В Орле скончался ветеран ВОВ Василий Науменко

18.8.2025 | 10:50 Новости, Общество

Ему было 98 лет.

Фото: Администрация Орла

Печальную новость сообщили в пресс-службе Администрации Орла. Василий Андреевич Науменко ушёл из жизни 16 августа.

Будущий ветеран Великой Отечественной войны родился 16 июля 1927 года в Белоруссии. В начале боевых действий оказался на оккупированной территории, где провёл около трёх лет.

В 1944 году в Витебске был призван в вооружённые силы СССР. Служил наводчиком и связистом.

После Победы прошёл офицерские курсы и продолжил службу в Калининградской области. Уже в 1960-х служил на Кубе, где обучал военному делу молодых офицеров. Неоднократно встречался с Фиделем Кастро и Че Геварой.

В апреле этого года Василий Науменко, как и другие ветераны ВОВ, проживающие в Орле, стал Почётным жителем города.

ИА «Орелград»


