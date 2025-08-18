В Орле осудили женщину, пырнувшую ножом сожителя

Апелляционный приговор вынес областной суд.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда в апелляции рассмотрела уголовное дело в отношении местной жительницы. Ранее Северный районный суд города Орла признал ее виновной по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ и приговорил к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В своем апелляционном представлении прокурор просил приговор изменить «ввиду его несправедливости» и усилить наказание женщине до 6 лет лишения свободы.

Потерпевший и адвокат осужденной просили переквалифицировать действия осужденной на статью 118 Уголовного кодекса РФ и смягчить наказание. Потерпевший заявил, что не имеет претензий к подсудимой. Облсуд отменил приговор суда первой инстанции, повторно рассмотрел дело, допросил потерпевшего и свидетелей, подсудимую и вынес апелляционный приговор. В итоге орловчанка вновь была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи111 УК РФ, и получила наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как следует из материалов дела, преступление женщина совершила еще в апреле 2023 года. В тот день она в очередной раз поссорилась со своим сожителем. Женщина несколько раз меняла свои показания. Но из них стало ясно, что со своим сожителем к тому времени она прожила около трех лет. Она жаловалась на то, что он злоупотребляет спиртными напитками, оскорбляет ее и даже бьет. Вот и в тот день нетрезвый мужчина в пылу ссоры якобы ее ударил на кухне, после чего отправился в комнату и лег на диван.

Женщина взяла кухонный нож, вошла в комнату и вонзила клинок в живот своего сожителя. Она уверяла, что сделала это случайно, умысла на причинение вреда здоровью потерпевшего у нее не было. Но областная судебная коллегия по уголовным делам скептически отнеслась к ее словам о том, что ранила она сожителя случайно. Потерпевший в суде пояснил, что в течение трех лет совместной жизни они с сожительницей периодически ругались, признал, что «пару раз он применял к ней насилие».

В тот вечер, с его слов, он «пил уже четвертый день, неоднократно ходил за спиртным в магазин». Пила ли его сожительница, он не помнит. Вечером они поругались, так как он сказал, что отправит ее к маме, если она не устроится на работу. При этом, ругаясь, бегали из кухни в зал. Интересно, что мужчина, вероятно, пытался выгородить женщину. В суде первой инстанции он даже говорил, что «ввалился» на кухню, где сожительница готовила ужин, и «скорее всего сам наткнулся на нож, который попал в левую сторону живота. Дальше был болевой шок, и очнулся он уже в больнице после операции». Но суд разобрался во всем и признал орловчанку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

