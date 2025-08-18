СМИ сообщили о трупе орловчанки с пакетом на голове

Утверждается, что погибшая была связана.

Тело нашли в Ливнах, в Октябрьском микрорайоне, в многоквартирном доме. Девушке было всего 24 года. Об этом пишет «Уездный город — Ливны».

«По предварительным данным погибшая была одета, на ногах носки», – пишет издание.

Как уточняет СМИ, родители девушки находились на отдыхе. Дочь перестала отвечать на звонки. После этого они попросили родственников проверить ситуацию на месте. Тогда и было найдено тело.

Источник утверждает, что в произошедшем уже разбираются правоохранительные органы.

ИА «Орелград»