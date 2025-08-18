В Хотынце продают здания училища

Распоряжение о приватизации подписано в июле губернатором Орловской области.

Продаются гаражи, учебное здание и мастерская (пгт. Хотынец, ул. Пушкина, д. 12), а также земельный участок площадью 10,56 тыс. кв. м. Начальная цена – 28 593 320 рублей. Шаг аукциона – 5%. Заявки на участие в электронном аукционе начали принимать 15 августа. Торги назначены на 16 сентября.

Ранее по указанному адресу располагалось профессиональное училище №14. В 2014 году оно присоединилось к БПОУ ОО «Орловский технический колледж». Судя по фото в ГИС «Торги», здания училища в Хотынце не эксплуатируются.

ИА “Орелград”