В Орловской области растет число социальных споров

Тенденцию стабильного роста гражданских дел подметили в облсуде.

В Орловской области количество гражданских дел, поступивших на рассмотрение в районные суды, с каждым годом увеличивается. Об этом сообщила заместитель председателя Орловского областного суда Марина Угланова. По ее словам в первом полугодии 2025 года на рассмотрение по первой инстанции в районные суды поступило 9270 исковых заявлений и заявлений в порядке гражданского судопроизводства, в том числе 8728 искового производства и 542 особого производства. Показатель прошлого года превышен на 775 заявлений, или на 8,4 процента.

«Это обусловлено сохранившейся активностью физических и юридических лиц по обращению в суд за судебной защитой своих прав, – пояснили в пресс-службе Орловского областного суда. – В отчетном периоде районными судами рассмотрено по существу с вынесением решения 7249 дел, что составило 80,9 процента от общего количества оконченных производством дел».

В облсуде отметили, что в первой половине 2025 года было рассмотрено, с вынесением решения, 1467 дел по социальным спорам. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 27,2 процента, а в общем количестве рассмотренных в этом году гражданских дел их доля составила 20,2 процента. Также было рассмотрено 704 дела, вытекающих из жилищного законодательства. Причем по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество жилищных споров выросло на 15,2 процента. На 10 процентов возросло число исков из категории семейных правоотношений – в этом году рассмотрено 487 таких дел.

Иски о взыскании сумм по договорам займа и кредитным договорам в этом году рассматривались в рамках 1028 гражданского дела. Их доля в общем количестве гражданских дел составила 14,8 процентов. По сравнению с прошлым годом количество дел о возмещении ущерба от дорожно-транспортного происшествия, кроме увечий и смерти кормильца, выросло на 16,8 процента, всего их было рассмотрено 243.

Также Марина Угланова отметила положительную динамику по расширению практики применения судами области примирительных процедур при рассмотрении гражданско-правовых споров. Если в 2024 году общее количество примирительных процедур при рассмотрении гражданских дел составляло 195, то уже в первом полугодии 2025 года из числа оконченных производством дел примирительные процедуры назначались по 139 делам районными судами и по четырем делам мировыми судьями, добавили в пресс-службе Орловского облсуда.

ИА “Орелград”