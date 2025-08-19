Центр творческого развития отремонтируют за народные деньги

В Ливнах завершился конкурсный отбор инициативных проектов.

Центр творческого развития им. Н.Н. Поликарпова стал победителем конкурсного отбора инициативных проектов региональной программы «Народный бюджет». Об этом сообщила администрация города Ливны. Победа гарантировала учреждению дополнительного образования выделение денег на ремонт заметно обветшавшего фасада здания. Планируется, что в целом на работы будет выделено 3,2 миллиона рублей, из которых 2,2 миллиона рублей – это средства областного бюджета. Еще 500 тысяч рублей будет выделено из казны города Ливны, а оставшиеся полмиллиона рублей – это инициативные платежи физических и юридических лиц, то есть благотворительные пожертвования.

«На эти средства планируется отремонтировать фасад, отмостку здания Центра творческого развития, заменить старые деревянные окна на новые пластиковые, установить навес над входной группой и обновить въездные ворота в гараж картингистов, – перечислили в администрации Ливен. – В данное время проводится экспертиза сметной стоимости работ, после чего пройдут конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Преобразиться здание учреждения дополнительного образования должно в текущем году».

К слову, в 2024-2025 учебном году в учреждении реализовывалось 39 дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ по следующим направленностям: художественной направленности – 15, технической направленности – 12, туристско-краеведческой направленности – 3, социально-гуманитарной направленности – 7, физкультурно-спортивной направленности – 2. Всего в центре обучается более 900 человек.

Тем временем пресс-служба губернатора сообщила, что в Орловской области отремонтируют участки автодорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. Финансируются работы по линии нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В частности, в Колпнянском районе обещают отремонтировать участок автодороги Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое, которая ведет к Яковскому сельскому дому культуры и Яковской среднеобразовательной школе.

В Корсаковском районе дорожники уже ремонтируют участок автодороги Парамоново – Большие Озерки – Страховка, которая ведет к Марьинскому дому культуры. Здесь в ходе ранее проведенного технического обследования были выявлены «трещины, ямочность, пучинообразование». Поэтому участок дороги протяженностью 1,61 километра был включен в программу нацпроекта. «Специалисты подрядной организации выполнят устройство верхнего слоя дорожного полотна, пересечений и примыканий, водоотводов и искусственных сооружений, металлических барьерных ограждений, укрепят обочины щебнем. В целях обеспечения безопасности дорожного движения будут установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка», – добавили в пресс-службе губернатора.

ИА “Орелград”