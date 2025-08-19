Межмуниципальные маршруты выставили на торги

Перевозчики получили возможность побороться за право их обслуживания.

В Орловской области объявлен открытый конкурс на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах региона. Его организатором является региональный департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. На торги в качестве отдельных лотов выставлены следующие маршруты: № 631 «Орел – Ливны»; № 544 «Орел – Шатилово»; № 662 «Орел – Залегощь»; № 671 «Орел – Болхов» (ч/з Борилово); № 619 «Орел – Хотынец» (ч/з Знаменское); № 621 «Орел – Красниково»; № 510 «Орел – Красная Роща»; № 549 «Орел – Богородское».

К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также участники договора простого товарищества, соответствующие требованиям Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации». Это означает, что у них должна быть в наличии лицензия на перевозки пассажиров.

К участию не допустят тех, кто находится в процедуре банкротства или ликвидации, а также тех, у кого имеются долги по обязательным платежам в бюджетную систему. Кроме того, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение предшествующего года.

Отдельные требования предъявлены к автобусам, которые планируется использовать на указанных выше межмуниципальных маршрутах. Они должны быть оборудованы для перевозки инвалидов с нарушением опорно-двигательных функций. Наличие в салоне электронного табло автоматического отображения информации об остановках, температуре воздуха окружающей среды и в салоне принесет участнику дополнительные баллы при оценке его заявки.

Как и наличие в салоне системы кондиционирования воздуха, мягких кресел с подлокотниками и подголовниками, оборудования для непрерывной аудио- и видеофиксации, терминала для безналичной оплаты проезда, системы контроля температуры воздуха в салоне. Приветствуется наличие автобусов, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива. Каждый участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

ИА “Орелград”