Орловцы могут получить повышенный вычет на детей

В орловском Семейном МФЦ прием граждан провел выездной налоговый мобильный офис. Как пояснили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области, сотрудники налоговой службы консультировали посетителей многофункционального центра по различным вопросам. Многих, в частности, интересовал вопрос получения стандартных налоговых вычетов. В связи с этим налоговики напомнили о том, что в 2025 году размер вычетов на детей и сумма предельного дохода, до которого они предоставляются, были увеличены по сравнению с прошлым годом.

Так, если в 2024 году предельный доход для представления вычетов на детей составлял 350 тысяч рублей, то в этом году он составляет 450 тысяч рублей. Вычет на второго ребенка увеличен до 2,8 тысячи рублей в месяц, вычет на третьего ребенка и каждого последующего увеличен до 6 тысяч рублей в месяц, то есть в обоих случаях вычет увеличен в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.

«Кроме того, если на обеспечении работника находится ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, либо являющийся инвалидом I или II группы учащийся очной формы обучения, аспирант, ординатор, интерн, студент в возрасте до 24 лет, то работнику положен дополнительный вычет – 12 тысяч рублей, – добавили в региональном Управлении ФНС. – С 2025 года вычет в таком размере представляется не только родителю, его супруге (супругу), усыновителю, но и опекуну, попечителю, приемному родителю и его супруге (супругу)».

В то же время налоговая служба напомнила о том, что оплата образовательных услуг, полученных у самозанятых репетиторов, не предусматривает получение социального налогового вычета. Такой вычет предоставляется налогоплательщикам, получающим образовательные услуги. Эта сумма уменьшает доход, который облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Получить такой вычет вправе граждане, которые официально работают и оплачивают свое обучение в любой форме, обучение супруга или супруги, брата или сестры, а также своего ребенка, опекаемого или подопечного до достижения возраста 24 лет, на очном отделении.

Указанный вычет предоставляется при наличии у организации или индивидуального предпринимателя лицензии на осуществление образовательной деятельности. Для получения налогового вычета на обучение за 2024 год необходимо к форме 3-НДФЛ приложить справку об оплате образовательных услуг, которая заменяет все остальные документы для подтверждения права на вычет. Выдача справок выполняется на основании заявления физического лица за запрашиваемый налоговый период.

ИА “Орелград”