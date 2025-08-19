Индекс уверенности строителей остался в отрицательной зоне

Деловую активность строительных организаций измерили статистики.

Орелстат обнародовал оперативные данные обследования деловой активности строительных организаций Орловской области. Как пояснили в ведомстве, данный показатель отражает взгляды руководителей таких организаций на текущую конъюнктуру в сфере строительного бизнеса и перспективы его развития. В результате статистики подсчитали, что индекс предпринимательской уверенности в строительстве во втором квартале 2025 года составил минус 13 процентов.

К слову, это не самый плохой результат. Указанный индекс последние пять лет находится в отрицательной зоне. Лишь во втором квартале 2023 года ему удалось выйти на ноль. Но в положительную зону он не выходил с 2020 года. Кстати, именно в 2020 году, в его четвертом квартале, был зафиксирован самый низкий индекс предпринимательской уверенности в строительстве. Тогда он опустился до минус 40 процентов. И почти такой же отметки достиг в четвертом квартале 2022 года.

В остальные периоды он варьируется ежеквартально, равно как варьируются индексы портфеля заказов и численности работников строительной сферы. Например, в первом квартале 2025 года индекс предпринимательской уверенности опустился примерно до минус 20 процентов. Произошло это на фоне снижения объема портфеля заказов, который продолжил снижение и во втором квартале текущего года. Однако численность работников строительных организаций региона во втором квартале выросла, что дает возможность смотреть в будущее отрасли с определенным оптимизмом.

По традиции Орелстат перечислил основные факторы, ограничивающие строительную деятельность организаций. Они были выявлены по результатам опроса руководителей строительных организаций. По итогам второго квартала 2025 года 41 процент руководителей в качестве основного сдерживающего фактора назвали высокий процент коммерческих кредитов, что было обусловлено высокой ключевой ставкой Центробанка. Однако недавно она была снижена, поэтому в третьем квартале стоимость коммерческих кредитов должна также немного снизиться.

Далее ограничивающие факторы расположились в таком порядке: высокая стоимость материалов, конструкций и изделий (отметили 36 процентов руководителей), высокий уровень налогов (35 процентов), погодные условия (24 процента), неплатежеспособность заказчиков (18 процентов), недостаток квалифицированных рабочих (15 процентов), недостаток финансирования и недостаток заказов на работы (по 8 процентов), конкуренция со стороны других строительных фирм (4 процента).

ИА “Орелград”