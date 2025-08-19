В Орле отметили несколько 100-летий писателей и поэтов

Среди них были и участники Великой Отечественной войны.

Государственный архив Орловской области обнародовал на своем сайте творческие работы Александра Овчинникова. Акция приурочена к его 100-летию – Овчинников родился 18 августа 1925 года в селе Альняш Фокинского (ныне Чайковского) района Пермского края. В 2021 году Руслан Павлов, внук Овчинникова, передал на вечное хранение в госархив документы своего деда. Сейчас в личном фонде Александра Ивановича насчитывается 93 единицы хранения за 1945-2000 годы. Это биографические сведения, творческие документы и работы, публикации. Фонд будет пополняться, сообщили в учреждении.

Овчинников после окончания школы был призван в ряды Красной армии. В январе 1943 года стал курсантом Тюменского пехотного училища, а уже в мае 1943 года его направили на фронт. Он воевал в рядах воздушно-десантных войск, участвовал в Днепровской воздушно-десантной операции 1943 года, освобождал Румынию, Венгрию, Австрию и Чехословакию. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, боевыми медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За боевые заслуги».

«С 1950 года жизнь Александра Ивановича была связана с Орлом, где он проходил службу в 472-м истребительном авиационном полку противовоздушной обороны, – сообщает Госархив Орловской области. – После демобилизации в 1953 году трудился техником-строителем в разных организациях Орла, восстанавливал город. Профессионально увлекся фотографией. С 1957 года работал фотожурналистом областных газет «Орловский комсомолец» и «Орловская правда».

В учреждении отмечают, что главными героями его фоторепортажей были простые люди. На его снимках запечатлена, по сути, часть летописи Орловщины 1960-1980-х годов. Овчинников – автор нескольких фотоальбомов, в том числе «Город первого салюта» и «Земля орловская». Кроме того, он писал очерки и рассказы, которые публиковались в местных изданиях и выходили отдельными книгами в 1970-2000-е годы, в том числе автобиографические повести «Земля отцов», «Десант над Днепром» и «Под куполом парашюта». Овчинников ушел из жизни 1 августа 2004 года, он похоронен в Орле.

Тем временем Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева отметил юбилеи сразу нескольких орловских писателей, чья жизнь и творческая деятельность были связаны с Великой Отечественной войной, а именно: 115-летие Владимира Мильчакова, 100-летние юбилеи Николая Родичева и Леонида Сапронова. Они стали героями выставки в Музее писателей-орловцев «Фронтовые писатели-юбиляры», которая проработает до конца августа.

«А в основной экспозиции Музея писателей-орловцев хранится память об орловских поэтах, которые в этом году отметили бы свое 85-летие — Викторе Дронникове и Геннадии Попове, – добавили в учреждении. – Виктор Дронников родился 18 августа 1940 года в деревне Жилина Орловского района Орловской области. Первые стихотворения были опубликованы в газете «Орловский комсомолец» в 1962 году. В 1970 году с отличием окончил Литературный институт им. А.М. Горького. А через три года был принят в Союз писателей России».

Дронников был лауреатом Всероссийских литературных премий Союза писателей России, им. А.А. Фета, им. Ф.И. Тютчева и «Вешние воды», в 2004 году ему одному из первых была присуждена Премия Центрального федерального округа в номинации «За произведения художественной литературы». Однотомник поэта «Путь невозвратный» выдвигался на соискание Государственной премии в области литературы за 1997 год и был признан лучшей поэтической книгой. В 2003 году книги поэта «Путь невозвратный» и «На птичьих кругах» выдвигались на Большую литературную премию секретариатом Союза писателей России.

ИА “Орелград”