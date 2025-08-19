В Болховском микрорайоне за 32 миллиона отремонтируют улицу

19.8.2025 | 9:52 ЖКХ, Новости

Администрация Орловского муниципального округа подписала контракт 19 августа.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

Победителем электронного аукциона стало ООО «Ремонтно-дорожная компания». Цена восстановления полотна на улице Строительной в деревне Жилина  – 32 584 379 рублей 40 копеек. В описании объекта закупки отмечены отдельные участки ремонта: от МКД № 11 – д. № 1 – д. № 15; от д. 42 до д. 17; от д. 10 до д. 39. Общая протяженность – 1282 метра. Тип дорожной одежды – облегченный, отмечено в документе. Срок исполнения контракта – 22 сентября 2026 года, указано в ЕИС «Закупки». Гарантия на верхний слой покрытия из асфальтобетона – пять  лет.

По данным kartoteka.ru, ООО «РДК» зарегистрировано в Москве. Это малое предприятие с численностью сотрудников до 100 человек. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Директор и учредитель – Татьяна Усова. Чистая прибыль компании в 2024 году – 1,1 млн рублей. РДК активно работает на дорогах Орловской области не первый год.

ИА “Орелград”


