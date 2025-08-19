Власти объяснили, почему вырос долг Орловской области

Деньги пришлось позаимствовать на пополнение остатка средств.

По состоянию на 1 июля 2025 года государственный долг Орловской области сложился в объеме 24,144 миллиарда рублей. С 1 января 2025 года он увеличился на 985 миллионов рублей. Областные власти объяснили это необходимостью привлечения на кассовый разрыв. Бюджетный кредит в сумме 985 миллионов рублей был взят по линии Федерального казначейства на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. Дополнительное соглашение об этом правительство региона заключило с казначейством 19 июня текущего года.

Бюджетный кредит взят по ставке 0,1 процента со сроком погашения 31 июля 2025 года. Департамент финансов Орловской области сообщил, что кредит будет погашен за счет собственных доходов региона. В ведомстве подчеркнули, что в структуре государственного долга региона задолженность по рыночным заимствованиям на данный момент отсутствует, то есть, у региона нет никаких обязательств перед банками и другими коммерческими финансовыми организациями.

Государственный внешний долг Орловской области на текущий момент составляет 1,635 миллиарда рублей. Он появился четверть века назад и был подтвержден в нескольких арбитражных судебных процессах. Тяжба шла несколько лет и закончилась подписанием мировых соглашений. В соответствии с ними долг, который сформировался в иностранной валюте, был зафиксирован на курсе евро в размере 44,22 рубля. И для региона это важно, так как если бы считали по рыночному курсу, внешний долг региона вырос бы более чем в 2 раза.

Внутренний долг Орловской области, таким образом, составляет 22,508 миллиарда рублей. Наиболее крупным из них является долг в сумме 19,176 миллиарда рублей. Столько Орловская область задолжала федеральному бюджету по кредитам, выделенным региону на погашение долговых обязательств перед банками. Тем самым, дорогие кредиты были замещены дешевыми, благодаря чему снизилась нагрузка на областной бюджет по обслуживанию долга. Раньше значительная часть средств направлялась на выплаты банкам процентов по кредитам.

ИА “Орелград”