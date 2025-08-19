Многодетная мать доказала право на досрочную пенсию

Суд под Орлом рассмотрел гражданское дело о досрочном назначении пенсии.

Дело слушалось в Малоарханельском районном суде. Иск подала местная жительница, мать пятерых детей. В иске она указала, что ранее обратилась в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области с заявлением о досрочном назначении ей пенсии по старости. Она указала не только на то, что является многодетной матерью, но и на тот факт, что в свое время она проживала на территории, подвергшейся воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Однако в назначении ей досрочной пенсии было отказано, женщине чиновники пояснили, что такого права она не имеет. Доказывать обратное многодетной матери пришлось в суде. Она перечислила в иске те же основания, что и в заявлении в пенсионный орган, и добавила, что, по ее мнению, перечисленные основания дают ей право на снижение общеустановленного возраста выхода на пенсию на 3 года. Суд в ней согласился.

Как пояснили в пресс-службе суда, в рамках процесса было установлено, что данная гражданка имеет право на снижение ей возраста выхода на пенсию до 50 лет на основании статьи 32 Федерального закона «О страховых пенсиях» как мать, имеющая пятерых детей. А дополнительно досрочные 3 года она имеет на основании статьи 34 Закона РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

«Решением районного суда требования гражданки удовлетворены, за ней признано право на досрочное назначение пенсии по старости. Решение районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – добавили в пресс-службе Малоархангельского районного суда.

Тем временем Орловское отделение Социального фонда России сообщило, что в 2024 году пенсия была назначена 530 орловцам, имеющим длительный стаж. Как пояснили в ведомстве, длительный стаж является основанием для выхода на страховую пенсию по старости на 24 месяца ранее наступления общеустановленного пенсионного возраста. При этом страховой стаж должен быть не менее 42 лет у мужчин и не менее 37 лет у женщин. В 2024 году в Орловской области таким правом воспользовались 530 человек, в 2025 году – 58 человек.

«Отделение Социального фонда по Орловской области обращает внимание на то, что в страховой стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию по старости за длительный стаж, включаются периоды трудовой деятельности, за которые производились отчисления в Социальный фонд, – сообщает ведомство. – Также в указанный страховой стаж включаются периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, периоды прохождения военной службы по призыву и периоды участия в специальной военной операции (СВО) в период прохождения военной службы и в период пребывания в добровольческом формировании».

ИА “Орелград”