СМИ: «Бирюзовое кольцо» не понравилось экспертам Минэкономразвития

Представители федерального ведомства, побывавшие на Орловщине, раскритиковали проект.

Об этом пишет «Орёлтаймс». СМИ рассказало о заседании, которое состоялось после поездки членов экспертного совета при Минэкономразвития России по орловскому туристическому маршруту. Гости из Москвы выступали в роли туристов в течении трёх дней. Однако их итоговые впечатления оказались не только положительными.

В частности, на негативные моменты, связанные с «Бирюзовым кольцом», указал Александр Глибичук, член экспертного совета, руководитель проекта по развитию авторских экскурсионных туров по России ООО «Интурист».

Из глобальных проблем он отметил информационную перегруженность туристической программы, а также отсутствие чёткой концепции. По мнению Глибичука, между локациями (напомним, в «кольцо» входят семь населённых пунктов) отсутствует ясная связь, а название проекта не имеет чёткого обоснования. «Нужно оживить название, найти легенду, вплести этот цвет в повествование, найти в регионе места, которые связаны с бирюзой», – указал эксперт.

Также представитель ведомства отметил и другие, более практические, но не менее важные проблемы. Это не слишком хорошие дороги, проблемы с общепитом и гостиницей, а также традиционная орловская беда — нехватка доступных туалетов.

«Интересный случай у нас произошёл в Мценске. Подъехали к прекрасному, ухоженному месту, рядом туалет, но выясняется, что работает он только по праздникам», – рассказал Глибичук.

Кроме того, по его словам, впечатление от маршрута существенно портит и мусор, разбросанный в не предназначенных для этого местах. Также важным недостатком является отсутствие внятной навигации. Глибичук отметил и такое упущение как отсутствие сувенирных лавок при большинстве орловских музеев.

Напомним, данный проект реализуется на Орловщине с 2020 года.

ИА «Орелград»