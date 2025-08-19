Орловцев позвали послушать музыку из кино

Необычное мероприятие подготовили в Орле к «Ночи кино».

В Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина в рамках юбилейной 10-й всероссийской акции «Ночь кино» открылась выставка «Музыка кино». Она приурочена ко Дню российского кино. На выставке представлены книги, по которым можно проследить историю кино от его появления и до нашего времени, его эволюцию. Многие представленные издания посвящены роли музыки в кино. А она всегда была важной. Даже когда кино еще было немым, его обычно демонстрировали под аккомпанемент приглашенного пианиста.

«Биографии и песенный репертуар знаменитых актеров и певцов – Н. Караченцова, А. Миронова, Л. Филатова, В. Высоцкого дополняют тематику выставки, – рассказали в «Бунинке». – Альбом художников театра и кино XX века иллюстрирует киноэскизы к классическим фильмам. Нотные сборники композиторов с популярными песнями из полюбившихся фильмов, ставших визитной карточкой советских культовых кинокартин и музыкальные издания с мелодиями, которые нам подарило кино «Звучала музыка с экрана», «Наше старое кино: популярные песни из кинофильмов», «А годы летят…: ретро-шлягер» также представлены на экспозиции».

Кроме того, организаторы выставки постарались воссоздать неповторимую и ностальгическую атмосферу советских времен. Так, экспонатами выставки стали видеокассеты и диски с записями таких знаменитых, в том числе и своей музыкой, фильмов как «Цирк», «Весна, «Веселые ребята», «Музыкальная история», «Иван Васильевич меняет профессию», «Я шагаю по Москве», «Мэри Поппинс, до свидания», «Дульсинея Тобосская, «Обыкновенное чудо», «Собака на сене», «Гусарская баллада», «Карнавал», «Ирония судьбы, или C легким паром!», «Служебный роман», «Бриллиантовая рука», «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку» и «Звезда пленительного счастья».

«А вальс Е. Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» признан одним из главных музыкальных шедевров XX века по решению ЮНЕСКО», – напомнили в «Бунинке», добавив, что выставка проработает по 31 августа. Что касается «Ночи кино», то она пройдет 23 августа во всех регионах нашей страны, а также на зарубежных площадках. Это мероприятие за 10 лет его проведения стало доброй семейной традицией для миллионов зрителей. Акция приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. В 2025 году «Ночь кино» объединит 89 регионов России от Калининграда до Владивостока, не осталась в стороне и Орловская область.

«Кино неотделимо от музыки. Она помогала его рождению. В немом кино без живой музыки было невозможно. Но и с приходом звука ее роль не изменилась. Большинство лучших фильмов мирового кино, ставшие классикой – это киноленты, где музыка играет не последнюю роль», – подчеркнули в «Бунинке».

