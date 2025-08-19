Суд обязал чиновников осветить детскую площадку под Орлом

Иск подал прокурор, выступивший в защиту неопределенного круга лиц.

Орловский районный суд удовлетворил административные исковые требования прокурора к администрации Орловского муниципального округа. Из иска следовало, что ранее прокуратура провела проверку исполнения законодательства о гарантиях прав детей, физической культуре и спорте. Внимание прокурорских работников привлекла детская спортивная площадка, расположенная в поселке Зареченском. Она официально включена в соответствующий реестр. Проверка показала, что наружного освещения у нее нет.

В своем иске прокурор просил суд обязать администрацию Орловского муниципального округа организовать в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу освещение указанной детской площадки. Выслушав стороны по делу, оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд решил административные исковые требования прокурора удовлетворить, посчитав их обоснованными.

«Решением суда на администрацию Орловского муниципального округа возложена обязанность организовать в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу освещение территории общего пользования – детской площадки, расположенной около дома № 15 по улице Центральной в поселке Зареченский. Решение суда не вступило в законную силу», – сообщила пресс-служба Орловского районного суда.

Как уже рассказывал «Орелград», ранее небезопасную детскую площадку прокуратура обнаружила в Новодеревеньковском районе. Она находится в Россошенском сельском поселении. На момент прокурорской проверки качели, горки и карусель находились в неисправном состоянии. Оборудование имело дефекты и повреждения. Главе администрации поселения внесли прокурорское представление, после чего выявленные нарушения были устранены. А виновное в допущенных нарушениях должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области.

ИА “Орелград”