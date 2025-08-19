Питерцы придумают второй выезд с улицы Родзевича-Белевича в Орле

Заключен контракт на подготовку обоснования инвестиций.

Подрядчика искали с помощью открытого конкурса. Рассматривались три заявки. Наиболее выгодное предложение о цене сделало ООО “Сервис Проект Плюс”. Контракт подписан 18 августа.

За 8 млн рублей подрядчик должен провести технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций по строительству автомобильной дороги для обеспечения дополнительного выезда из микрорайона №6 в Северном районе. Срок исполнения контракта – 3 декабря 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Это первый шаг к новому выезду из «транспортного гетто». Далее потребуется создание проектной и рабочей документации. Последуют поиски финансирования и подрядчика непосредственно для строительства.

По данным kartoteka.ru, ООО «Сервис Проект Плюс» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2019 году. Это микропредприятие с численностью персонала до 15 человек. Основное направление работы компании – деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Директор и учредитель – Арина Денисова. Чистая прибыль компании в 2024 году – 505 тыс. рублей.

ИА “Орелград”