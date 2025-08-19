Орловчанку осудили за получение пособий на «поддельных» детей

Обвинительный приговор вынес Заводской районный суд города Орла.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда, на женщину было заведено два уголовных дела, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ. Ее обвиняли в хищении денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. Как установили следствие и суд, еще в 2022 году подсудимая купила у неустановленного следствием человека поддельное свидетельства о рождении детей.

«Своих детей при этом у подсудимой никогда не было, – подчеркнули в пресс-службе суда. – За денежное вознаграждение в размере 140 000 рублей подсудимой был передан оригинал свидетельства о рождении двух несуществующих детей. Воспользовавшись поддельным свидетельством о рождении несуществующих детей, подсудимая обратилась в государственные органы, оказывающие поддержку семьям с детьми, с заявлением о выплате причитающихся ей пособий».

Женщина хорошо подготовила, и подала в органы весь требуемый пакет документов. Вложила в него она и свидетельство о рождении детей, которых на самом деле у нее не было. Подлог заметили не сразу. Орловчанке были назначены все положенные семьям с детьми пособия и социальные выплаты. Получала она их и из федерального бюджета по линии Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и из областного бюджета по линии департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

В результате, как посчитало следствие, женщина причинила государству материальный ущерб на общую сумму 333 327 рублей 24 копейки, а Орловской области – на общую сумму 101 281 рубль 85 копеек. Кроме того, она получила сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 693 144 рублей, но воспользоваться им попросту не успела. Было установлено, что социальные выплаты на детей подсудимая получала в течение нескольких лет и тратила их на личные нужды. Свою вину она признала полностью и в содеянном раскаялась.

«Обстоятельствами, смягчающими наказание, судом признано активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение причиненного преступлениями ущерба, – пояснили в пресс-службе суда. – Суд признал подсудимую виновной в совершении вменяемых ей преступлений, назначив наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей».

Кроме того, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области по гражданского иску добилось взыскания с осужденной суммы материального ущерба в размере 164 163 рубля. А прокуратура, в рамках гражданского процесса отстаивавшая интересы Орловской области в лице департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, отсудила у нее еще 50 640 рублей в качестве возмещения материального ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда, добавили в пресс-службе Заводского районного суда.

ИА “Орелград”