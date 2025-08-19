Орловским школьникам определили график каникул

Рекомендации о графике детского отдыха разработали на федеральном уровне.

Департамент образования Орловской области разослал в школы региона рекомендации Минпросвещения РФ об организации каникул в 2025/26 учебном году. Их разработали в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2025 года приказа Министерства просвещения Российской Федерации, который был издан в целях обеспечения единых подходов к организации учебного процесса и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Из рекомендаций следует, что при разработке календарного учебного графика каждая образовательная организация может непосредственно использовать федеральный график или разработать собственный на его основе.

Составляется он с учетом мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона. Рекомендуется следующая продолжительность каникул: по окончании 1-й четверти (осенние каникулы) – 9-ть календарных дней (для 1-11-х классов); по окончании 2-й четверти (зимние каникулы) – 9-ть календарных дней (для 1-11-х классов); дополнительные каникулы – 9-ть календарных дней (для 1-х классов); по окончании 3-й четверти (весенние каникулы) – 9-ть календарных дней (для 1-11-х классов); по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8-ми недель (для 1-8-х, 10-х классов).

Согласно ФООП (федеральные основные общеобразовательные программы), учебный год заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9-х и 11-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. В письме департамента образования имеются рекомендованные даты школьных каникул в 2025/2026 учебном году при системе обучения по четвертям. Осенние каникулы – с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября); зимние каникулы – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года; весенние каникулы – с 28 марта по 5 апреля 2026 года; летние каникулы – с 27 мая по 31 августа 2026 года.

Для первого класса рекомендуется предусмотреть дополнительные каникулы в период с 16 по 22 февраля 2026 года. «Соблюдение данных рекомендаций будет способствовать созданию оптимальных условий для организации качественного образовательного процесса, сохранения здоровья обучающихся и обеспечения их полноценного отдыха в течение 2025/2026 учебного года в соответствии с требованиями федерального законодательства и ФООП», – говорится в рекомендациях.

ИА “Орелград”