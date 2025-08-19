Строительство школы в Болховском снова «на паузе»

19.8.2025 | 11:55 Новости, Образование, Строительство

Причиной стали изменения условий контракта.

Проект школы в Болховском. Фото: vk.com/depdor57

Об этом рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Подразделение областной администрации отреагировало на соответствующий вопрос, оставленный жительницей микрорайона на личной странице губернатора «Вконтакте».

«Мы, жители Болховского микрорайона, ждём школу с 2019 года. Это издевательство… Опять на территории школы ничего не делают», – указала орловчанка.

В департаменте, сославшись на заказчика, пояснили, что «на текущий момент ведётся корректировка заключённого контракта». После этого работы по строительству школы в Болховском микрорайоне (в деревне Жилина) должны будут активизироваться.

«Завершение строительства планируется до конца 2026 года», – заявили чиновники.

Ранее руководитель «Орёлгосзаказчика» Александр Ященко также заявил, что по данному объекту идёт подписание дополнительного соглашения по изменению существенных условий. Школу строит ООО «АС Монтаж».

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования