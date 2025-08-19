Строительство школы в Болховском снова «на паузе»

Причиной стали изменения условий контракта.

Об этом рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Подразделение областной администрации отреагировало на соответствующий вопрос, оставленный жительницей микрорайона на личной странице губернатора «Вконтакте».

«Мы, жители Болховского микрорайона, ждём школу с 2019 года. Это издевательство… Опять на территории школы ничего не делают», – указала орловчанка.

В департаменте, сославшись на заказчика, пояснили, что «на текущий момент ведётся корректировка заключённого контракта». После этого работы по строительству школы в Болховском микрорайоне (в деревне Жилина) должны будут активизироваться.

«Завершение строительства планируется до конца 2026 года», – заявили чиновники.

Ранее руководитель «Орёлгосзаказчика» Александр Ященко также заявил, что по данному объекту идёт подписание дополнительного соглашения по изменению существенных условий. Школу строит ООО «АС Монтаж».

ИА «Орелград»