«РИР Энерго» объявило о возвращении горячей воды в Северный район Орла

19.8.2025 | 12:05 ЖКХ, Новости

Компания завершила гидравлические испытания теплосетей.

ИА “Орелград”

««РИР Энерго»возобновило подачу горячей воды. Тепло подано во все подключённые к теплосетям дома района, социальные и коммерческие объекты», – заявили в официальных соцсетях компании.

Также там отметили, что диспетчеры информируют жилищные организации о создании нужных условий для подключения зданий к центральной системе теплоснабжения.

Однако напомим, что по факту горячая вода может и не появиться во всех домах района так быстро.

Так, вечером 16 августа компания сделала соответствующее объявление по Советскому району. Однако наши читатели сообщают, что горячая вода не вернулась как минимум в один из многоквартирных домов (по улице Цветаева, 40) до сих пор.

ИА «Орелград»


