Оружие и боеприпасы не дали пронести в орловские суды

Приставы пресекли пронос в здания запрещенных предметов.

В первом полугодии 2025 года при осуществлении пропускного режима в зданиях судов судебные приставы выявили более тысячи запрещенных предметов. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области. Всего на входе в здания судов и судебных участков мировых судей было выявлено 1095 предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих, в том числе 216 единиц оружия и боеприпасов, а также 879 других предметов, запрещенных к проносу.

Отметим, что на входах в здания дежурят судебные приставы из специализированного подразделения по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В ежедневном режиме они несут службу в 54 зданиях и помещениях федеральных судов и судебных участков мировых судей. Приставы тщательно осматривают посетителей и принесенные ими вещи, пропускают посетителей через специальную рамку металлодетектора, при необходимости используют ручной металлодетектор.

«В результате грамотных действий судебных приставов по ОУПДС запрещенные предметы, которые могли быть использованы в качестве орудия нападения, в суд пронесены не были. Чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено», – информирует Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области. Ведомство также обратилось с призывом к гражданам строго соблюдать установленный порядок в зданиях судов и выполнять все законные требования судебных приставов. Служба напоминает, что за нарушения посетители судов могут быть привлечены к административной ответственности.

«В текущем году орловскими судебными приставами по ОУПДС составлено порядка 400 административных протоколов в отношении граждан, нарушивших правила поведения в суде и воспрепятствующих законной деятельности сотрудников органа принудительного исполнении», – добавили в УФССП.

ИА “Орелград”