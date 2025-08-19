Суд вынес приговор по делу о нападении на «Голубку»

Один из орловских Огров получил реальный срок.

Громкий процесс завершился в Советском районном суде. О его итогах рассказали в прокуратуре Орловской области.

Как ясно из этой информации, речь идёт именно о конфликте с участием братьев Огров — орловских стримеров Максима и Шашика (Алексея), которые получили известность благодаря неоднозначному контенту. В качестве потерпевшей выступала другая стримерша, орловчанка по имени Вера (так называемая «Голубка»).

Суд установил, что в августе минувшего года стримеры, находясь в общественном месте, оскорбляли данную женщину — в том числе, нецензурной бранью. Затем один из братьев, который в итоге и предстал перед судом, как минимум дважды ударил «Голубку» тростью по руке — со значительной силой. Всё это он снимал на телефон, чтобы транслировать в интернете.

После этого Огры заранее договорились со своей знакомой (Екатериной, жительницей Липецка, гостившей в Орле) о дальнейших противоправных действиях в отношении «Голубки».

Через несколько дней все трое встретили Веру в городском парке. Там история повторилась. Женщину оскорбляли. После этого «один из мужчин со значительной силой нанес ей не менее двух ударов тростью по руке». На этот раз трансляцию вела Толстых.

В итоге перед судом предстал один из братьев (по предварительным данным, Максим) и гостья из Липецка. Дело второго брата (по предварительным данным, Алексея (Шашика)) выделили в самостоятельное производство. Прокурор утвердил по нему постановление о применении принудительных мер медицинского характера.

Первый брат получил четыре года колонии общего режима. Екатерина была оштрафована на 700 тысяч рублей. Их обоих признали виновными в хулиганстве (статья 213 УК, часть 2).

ИА «Орелград»